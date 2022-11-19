أوضح الناقد الرياضي أحمد الفهيد في حديثه عن المواجهة المنتظرة بين المنتخب ونظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم، أن الضغط سيكون كبيرًا على المنتخب في هذا اللقاء لأن المنتخب الأرجنتيني مرشح للفوز بلقب البطولة.

وقال الفهيد في حديثه على برنامج ” أكشن مع ولي”:”أن الأرجنتين منتخب كبير ومرشح لحصد اللقب، ويضم أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو ليونيل ميسي.”

وأضاف: “عندما نقول أن منتخبنا هو الأضعف والأقل فنيًا في المجموعة، نحن لا نقلل من منتخبنا ولكننا نصف الواقع بكل وضوح.”

وتابع:” كرة القدم هي لعبة المفاجآت، وبرغم كل الذي ذكرناه عن منتخبنا؛ فإنه قد يهزم منتخب الأرجنتين، وهذه هي كرة القدم.”

وأشار إلى أنه يتمنى أن يلعب المنتخب بكل روح عالية وإيجابية، وأن يقدم اللاعبون كل ما لديهم من مهارات كرة القدم، وأن يتركوا النتيجة للملعب.

ومن جانبه، أكد الفهيد أن كل ما يخشاه في مباراة المنتخب والأرجنتين هي الخسارة بنتيجة ثقيلة.