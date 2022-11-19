أفادت مجموعة خطوط “لاتام” الجوية بأن طائرة تابعة لها اصطدمت بعربة إطفاء على المدرج أثناء إقلاعها من المطار في ليما عاصمة بيرو، أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الإطفاء.

ووثق مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تصطدم بعربة الإطفاء أثناء انحرافها من على المدرج، ثم تشتعل فيها النيران سريعًا وينبعث منها الدخان قبل أن تتوقف.”

وقالت وزارة الصحة في بيرو:” أن هناك 20 راكبًا يتلقون العلاج، واثنين على الأقل في حالة خطيرة، إلى جانب نقل 61 شخصًا إلى عيادات ومستشفيات قريبة من مطار خورخي تشافيز الدولي.”

ويُشار إلى أنه حتى الآن، لم يتضح سبب دخول عربة الإطفاء إلى المدرج أثناء إقلاع الطائرة، وقال مكتب الادعاء إنه يحقق في الحادث.

ويُذكر أن هذه ثاني حادثة في أقل من شهر لشركة طيران “لاتام”، بعد أن تعرضت إحدى طائراتها للضرر أثناء عاصفة شديدة أجبرتها على الهبوط اضطراريا.