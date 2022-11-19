تستمر شركة ميتسوبيشي في تعزيز تواجدها داخل، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة المقدمة محليًا ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023، والتي ستقدم عبر فئتين من التجهيزات.

وجاءت السيارة السيارة ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023، بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 104 أحصنة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة من 4 سرعات.

وانفردت السيارة بتجهيزات مميزة منها، منظومة الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مكيف للهواء مع مخارج خلفية، و 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.