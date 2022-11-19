أكدت دراسة أجرتها شركة الأدوية “تيفارم”، التي تنتج علاجات بوصفة طبية فقط، أن 82% من المصابين، قالوا إن إصابتهم بمرض جلدي، مثل الإكزيما، جعلهم يفتقرون إلى الثقة بالنفس، بينما أصيب آخرون بالحرج من سؤال الغرباء عن حالاتهم.

ووجد الباحثون، أن 32% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم فكروا في الانتحار، ومع ذلك، قال 7 من كل 10 من أصل 1000 بالغ تم اختبارهم، إنهم لم يتلقوا المشورة مطلقا بشأن حالتهم الصحية.

وصرح مجموعة خبراء منAn All Party Parliamentary Group: “ترتبط الصحة العقلية والصحة الجسدية ارتباطا جوهريا. وهناك ثروة من الأدلة التي تثبت أن الناس معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسوء الصحة العقلية عندما يتعايشون مع حالة جلدية مزمنة”.

وقالت الطبيبة العامة وأخصائية العناية بالبشرة، الدكتورة نيسا أسلم: “التأثير العاطفي لمشاكل الجلد يمكن أن يضر بكل جانب من جوانب حياة المريض، من العلاقات، إلى العمل، إلى المنزل والحياة الأسرية، ولا يوجد جزء من الحياة لا يتأثر بطريقة ما”.