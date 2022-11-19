تفتتح مراسم منافسات كأس العالم لكرة القدم غدًا (الأحد)، قُبيل مباراة قطر والأكوادور، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتى ستجرى في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت المملكة.

ويُشار إلى أن حفل الافتتاح، سيقام على ملعب البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة ويسع 60 ألف متفرج، ومزود بسقف قابل للطي.

وأعلن فريق موسيقى البوب الكورية “بي.تي.إس” إن جونج كوك، وهو أحد أعضائها السبعة، سيشارك في الحفل، ولم تصدر من قبل الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) قائمة بأسماء الشخصيات التي ستعتلي المسرح خلال حفل الافتتاح.

وأشارت مصادر صحفية إلى اعتذار المغنية الكولومبية شاكيرا التي أنشدت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010، عن الغناء على مسرح الاحتفالات، لأسباب شخصية، مؤكدة أنها ستتواجد كمشجعة فقط.

كما نفت المغنية البريطانية دوا ليبا مشاركتها في الحفل، وكذلك المغني رود ستيوارت (ذا تايمز) والذي رفض عرضا بقيمة “أكثر من مليون دولار” للغناء في قطر، على حد قوله، وسيشارك بلاك آيد بيز وروبي وليامز ونورا فتحي.

بينما ستشارك الفنانة التونسية “لطيفة” بأغنية “مربوحة” ضمن حفل الافتتاح، في حين يقدم مجموعة من الفنانين العرب بينهم فضل شاكر وأحمد شيبة أغنية “عرب”.

يُذكر أن فعاليات حفل افتتاح المونديال تُبث عبر القناة المفتوحة للناقل الحصري “bein sports”.