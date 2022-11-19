أكد أنطوني إيلانغا لاعب مانشستر يونايتد إن انتقاد زميله كريستيانو رونالدو للاعبين الشبان مفهوم.

وأفاد المهاجم البرتغالي، خلال مقابلة مع محطة (توك تي.في)، بأن اللاعبين الشبان يتعاملون مع الأشياء بالمزيد من السهولة، وكل شيء سهل ولا يعانون ولا يهتمون.

وبسؤاله عما إذا كانت المقابلة ستؤثر على علاقته برونالدو، قال:” ليس كثيرًا، عندما نلتقي لا يزال كريستيانو رونالدو بالنسبة لي”.

وأضاف:” أن رونالدو ساعده داخل وخارج الملعب منذ عودته إلى أولد ترافورد في فترته الثانية العام الماضي.”

وتابع إيلانغا :” أنه مصدر إلهام ليس لي فقط ولكن لجميع اللاعبين الشبان في يونايتد، أعتقد أنه قال اللاعبين الشبان بشكل عام، نحن جيل جديد لكنني أركز دائما على ما أفعله، لكنني أفهمه”، مُشيرًا إلى أن اللاعبين الشبان في يونايتد يستمعون إليه، لكنه يفهم ما يعنيه.

وقال رونالدوا في المقابلة:” أنه تعرض للخيانة في مانشستر يونايتد وزعم أنه يجبر على الرحيل عن النادي.”