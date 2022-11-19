أوضح محلل الطقس في مركز الأرصاد عقل العقيل، أنه على الرغم من أجواء الرياض الغائمة، إلا أننا نتوقع ألا تشهد العاصمة أمطارًا اليوم .

وقال في مداخلة على قناة الإخبارية:” أننا كلما اتجهنا إلى الشمال والشمال الشرقي تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا”، لافتًا أننا لا نستبعد هطول أمطار خاصةً على المنطقة الشرقية .

وأضاف:” أننا كلما اتجهنا إلى شمال شرق المملكة، منطقة الجوف والحدود الشمالية، خاصة الأجزاء الشمالية والشرقية من هذه المناطق، تستمر فرصة هطول الأمطار، ربما من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا.”

وتابع.” أننا في صدد استقبال حالة جوية أخرى في نهاية هذا الشهر تبدأ يوم 20″، مُشيرًا إلى أن الأجواء ستكون رائعة خلال العطلة الدراسية.