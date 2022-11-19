في واقعة غريبة من نوعها انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من حساب شخص، يؤكد أنه عثر على فتاة محبوسة في شقة مهجورة بالإسكندرية وتطلب الطعام من المارة أمام الشقة من السكان وتخبر، المتحدثين معها أن لها شقيقا يدعى بنيامين.

وجاء صاحب الفيديو وهو يحدثها من خلف الباب، حيث أن قصته بدأت بسماعه أصواتا غريبة وصراخا ينبعث من داخل شقة مهجورة ليكتشف بعد ذلك أن هناك فتاة محبوسة داخل هذه الشقة.

وأوضح الشاب أنه تواصل مع أكثر من جهة لرعاية هذه الفتاة وتبني حالتها ومعرفة ملابسات حبسها.

وفي السياق، فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا لمتابعة ملابسات الواقعة، وقالت إنه أمكن تحديد الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، وباستدعائه وسؤاله قرر أنه حال قيامه بزيارة إحدى أقاربه وهي ربة منزل أبلغته بوجود فتاة بشقة بالطابق الأرضي بالعقار الذي تقيم فيه دائمة الصراخ وتطلب الطعام من الأهالي.

وبانتقال الشرطة إلى الشقة تبين أنها مهملة وتم التقابل مع قاطنيها وهما موظف بالمعاش وابنته، وبمناقشة الاثنين تبين أنهما مهتزان نفسياً ويقيمان بالشقة، حيث يقوم الأول بالخروج لطلب الطعام من الأهالي على فترات ويقوم بغلق باب الشقة خشية خروج ابنته، وعدم قدرتها على العودة مرة أخرى.

وأكدت الوزارة، أن الابنة دائمة الصراخ وطلب الطعام من قاطني العقار حال مرورهم من أمام شقتهما، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.