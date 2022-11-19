الاعداد السابقة للصحيفة
السبت19 نوفمبر

كاميرا مراقبة توثق حادث غريب

منذ 35 دقيقة
0
1100
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    أمريكا توافق على دواء قد يؤخر الإصابة بالنوع الأول من السكري

    أمريكا توافق على دواء قد يؤخر الإصابة بالنوع الأول من السكري

    منذ 25 دقيقة
    0
    1100
    أسعار جيب شيروكي 2000 في المملكة لمحبي السيارات القديمة

    أسعار جيب شيروكي 2000 في المملكة لمحبي السيارات القديمة

    منذ 30 دقيقة
    0
    1100

    كاميرا مراقبة توثق حادث غريب

    منذ 35 دقيقة
    0
    1100
    &#8220;الجدعان&#8221; يوضح شروط خضوع الشركات الحكومية للزكاة

    “الجدعان” يوضح شروط خضوع الشركات الحكومية للزكاة

    منذ 45 دقيقة
    0
    11100
    النادي الأكثر استفادة من كأس العالم

    النادي الأكثر استفادة من كأس العالم

    منذ 1 ساعة
    0
    1100