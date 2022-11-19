عندما تتخذ القرار الصحيح وتكون متأكدًا بشأنه فإني أرجوك أن تتمسك بقرارك ولا داعي ابدًا للتراجع أو التردد.

اعلم أن القرار الصحيح هو القرار النابع من الذات المتوافق مع مبادئك وقيمك ومعتقداتك.

في بعض الاحيان يكون القرار الصحيح صعب التحقيق ويحتاج إلى المزيد من الجهد والانضباط الذاتي ، بينما نجد أن نتيجه هذا القرار تكون نتيجه مرضيه تماماً ، إذا عندما تمتلك قراراً صحيحاً يجب أن تنفذ هذا القرار مهما كلف الأمر من مجهود ووقت.

حاول أن تدرك أهمية القرار الصحيح في حياتك

قدر قيمة القرار الصحيح

أيضاً لا تتنازل عن قرارك الصحيح

قرار اجتهدت بالتفكير فيه ودرست الخيارات المتاحة يجب عليك تنفيذه لأنه أخذ من وقتك ومجهودك حتى اقتنعت أنه القرار الصحيح.

القرار الصحيح يعني أن تكون واثق تماماً أنك تسير في الطريق الصحيح.

القرار الصحيح يجعلك تمتلك إحساساً جميلاً وأنت تنفذ قرارك وفي كل خطوة تخطوها نحو القرار الصحيح تشعر بالسعادة.

قدر قيمة قراراتك احترم القرارات الصحيحة

اصنع قرارتك بحكمة

اصنع القرارات بهدوء

خذ وقتك في صنع القرار

وبذلك ستملك قراراً صحيحاً

امتلك القوة لتنفيذ قرارك الصحيح مهما واجهتك تحديات وعقبات أنت تعلم أن القرار الصحيح هو دافعك لتجاوزها وتحقيق قرارك.