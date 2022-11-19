تعد سيارة جيتور X70 موديل 2023 من ضمن إنتاج الشركة الصينية، حيث جاءت كسيارة كروس أوفر وتم تزويدها بعدد 7 مقاعد بما يجعلها بقائمة السيارات التي ربما تناسب احتياجات السفر، وعلى وجه الخصوص تهتم شركة جيتور بتقديم الإنتاج الذي يستهدف فكرة سفر الأفراد.

وتعتبر من تصنيف الكروس أوفر بالحجم المتوسط، حيث سعت من خلالها بخدمة الأفراد من الجمهور المستهدف بتزويدهم بسيارة جيتور لمعاونتهم بالسفر، ولذلك تم تدعيمها بسبعة مقاعد مع توجيه العناية للجوانب التي تتعلق بالتصميم الداخلي والخارجي.

وتستند هذه السيارة إلى عجلات من الألومنيوم بمقاس 20 بوصة مع إمكانية غلق الباب الخلفي بصورة كهربائية، كما يتضح في المرآة الوسطية أنها بقابلية التعتيم الآلي وفيما يرتبط بالمرايات الجانبية فهي مزودة بإشارات تنبيه.

وزودت السيارة بمحرك تيربو يتكون من 4 أسطوانات وبسعة 1.5 لتر حيث يمكن توليد قوة 156 حصان مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بنقال حركة أوتوماتيكي مزدوج يتكون من 6 سرعات، وفيما يتعلق بنظام الدفع في سيارة جيتور X70 موديل 2023 فهو جر أمامي، وتقوم الشركة الصينية بتقديم ضمان خاص بالمحرك وهو ضمان لمدة 10 سنوات.

وتتوفر السيارة في المملكة فئة جيتور x70 كومفرت بسعر: 84,408 ريال وهذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة، وفئة جيتور x70 لكجري بسعر: 87,585 ريال وهذا السعر أيضاً بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.