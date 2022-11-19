أثار الفيروس “المخلوي التنفسي” الذي انتشر بقوة مؤخرا في مدارس مصر، أجراء الخوف والذعر التي صاحبت انتشار كورونا العامين الماضيين في مصر.

وبسبب أعراضه المشابهة لفيروس كورونا كونه من الأمراض التنفسية، أثار حالة ذعر كبيرة بين الأهالي، خيث أنهم طالبوا على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة، بإغلاق المدارس أو تأجيل الامتحانات والتغاضي عن غياب الطلاب عن الفصول.

ويُشار إلى أن 73 % من الأطفال في مصر ثبتت إصابتهم بالفيروس التنفسي المخلوي، وقال رئيس القطاع عمرو قنديل، في تصريحات إعلامية، أن الفيروس ليس جديداً وينشط كل عام في فترة الخريف، ويظل في جسم المريض خمسة أيام.

ومن جانبه، أفاد بأن 95 % من الأطفال المصابين, عمرهم أقل من ثلاث سنوات، خاصة ذوي المناعة الضعيفة.

يُذكر أن وزارة الصحة المصرية قد حذرت من انتشار الفيروسات التنفسية في الفترة ما بين الفصول، التي تصيب عدداً كبيراً من الأطفال.