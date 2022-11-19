كشفت النيابة الإدارية في مصر، أن تحقيقاتها في واقعة تصوير مشرفة تمريض وممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي لجثمان نيرة أشرف “تبيَّنت عن صدور حكم جنائي ضدهما”.

وأوضحت النيابة، أن الحكم بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، فيما وجه المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقا- للمحاكمة العاجلة (التأديبية).

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن الإحالة على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة العام.