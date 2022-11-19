قدم المستشار الاقتصادي الدكتور سعود البهلال، عدة نصائح لكيفية التعامل مع الدخل في أوقات التضخم.

وأكد سعود البهلال، خلال مشاركته مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، على ضرورة ترشيد المستهلكين للدخل مع ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال اختيار البدائل ذات الأسعار المنخفضة.

وأوضح البهلال، أن كذلك مقاطعة بعض السلع ذات الأسعار المرتفعة؛ وذلك لإجبار التاجر على خفضها، إذا كانت هناك ممارسات ربحية، لكن في المقابل، قد يستورد التاجر البضائع والسلع بأسعار مرتفعة ولذلك يقوم برفع الأسعار كما هو الحال مع الأرز.