تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لـ عروسان فاجأ الجميع بتحويل ساحة الحفل إلى صالة رياضية، حيث أنهما تعمدا خلال الحفل أن يرفعا أوزان حديد ثقيلة على موسيقى للرقص.

واجتاح الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي وحصد 6.6 مليون مشاهدة خلال وقت قصير، ووصفه الكثير أن العروسان، وجدا خطة بديلة عن إلقاء الخطب المُعتادة في حفلات الزفاف.

وجاءت العروس في المقطع وهي ترتدي الفستان الأبيض والعريس في بدلة أنيقة سوداء، ويلتف حولهم الأقارب والأصدقاء وهم يصفقون لهما بينما كانا يرفعان الحديد لأعلى وأسفل وكأنهما في تحدي.

بينما ظهر الجمهور وهو يصرخ بحماس ويلوحوا بمناديل في الهواء، ببينما يقفز العروسان وهما يحملان الأثقال، ويواجهها بعضهما البعض.

ويلاحظ أن الحركة الغريبة لم تنال إعجاب الكثير، حيث قال أحد المتابعين على مواقع التواصل ساخرا على تويتر: “إذا جرب أي من أولادي هذه الحركات الغريبة في حفل زفافهم فسأعود إلى المنزل”.

بينما مزح متابع آخر قائلا:” عشاء الزفاف صدر دجاج مسلوق وبروكلي وأرز وكعكة من مسحوق البروتين”.