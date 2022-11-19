أقام مستشفى الصحة النفسية بجدة ممثلًا بقسم مكافحة العدوى وقسم التوعية الصحية، حملة توعوية حول لقاح الإنفلونزا الموسمية، وقد شملت الحملة تقديم اللقاح للمستفيدين وشرح أهمية اللقاح لهم.

وأفاد الدكتور عادل باعيسى، مدير إدارة التوعية والإعلام والعلاقات في المستشفى، بأن الأعراض في بداية الأمر، قد تبدو الإنفلونزا الموسمية مشابهة للزكام، مع سيلان في الأنف وعطاس والتهاب في الحلق. ولكن الزكام يحدث ببطء، في حين أن الإنفلونزا الموسمية تحدث فجأة، ورغم أن الزكام قد يكون مزعجًا، فإن الإزعاج المصاحب للإنفلونزا أسوأ بكثير.

وتتضمن العلامات والأعراض الشائعة للإنفلونزا الموسمية ما يلي: الحُمّى، آلام العضلات، القشعريرة والتعرّق، الصداع، السعال الجاف والمستمر، ضيق النفَس، التعب والضعف، إنسداد أو سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم العينين.