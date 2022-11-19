5 طلاب بجامعة جازان يبتكرون جهاز استشعار للكشف عن تسرب الغاز بالمنازل (فيديو)

تمكن خمسة طلاب بقسم الهندسة الصناعية في جامعة جازان، من ابتكار جهاز استشعار ذكيًا للكشف عن تسرب الغاز داخل المنازل، ونفذ الابتكار كل من (علي بن الحسن مدخلي، رياض فؤاد جميمي، أسامة عبدالصمد القحطاني، محمد عبدالرحمن اليامي، حمزة محمد القحطاني)؛ وذلك لتقلل من مخاطر تسرب الغاز.

وقال أحد الطلاب خلال مداخلة على برنامج “من السعودية” المُذاع على القناة السعودية:” إنهم استهدفوا من المشروع إيجاد حلول وتقليل المخاطر الناتجة عن تسرب غاز البترول المسال بِـ ابتكار جهاز استشعار ذكي للكشف عن تسرب الغاز.

وأضاف:” أن فكرة المشروع جاءتهم عندما طلب منهم مستشار مشروعهم الدكتور ماجد، على كل طالب في فريق المشروع أن يجد فكرة والحل معها.”

وتابع:” أن بعدها قام كل عضو بطرح فكرته وتم اختيار ابتكار جهاز استشعار ذكي، يستشعر وجود الغاز داخل المنازل، ويقوم بِإغلاق مصدر الطاقة الكهربائية ومن ثم يقوم بِتشغيل مروحة التهوية باستخدام مصدر طاقة خارجي لضمان التنفس السليم للأفراد داخل المنزل.”

وأفاد أحد الطلاب بأنهم يقدمون فكرة المشروع كحل يساعد على التقليل من مخاطر انتشار وتسرب غاز البترول المسال (LPG) في المنازل والمنشآت التجارية بأنواعها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنهم زودوا الجهاز بِاتخاذ إجراءات وقائية واستجابة لاستشعار تسرب الغاز، حيث يتبع هذا الجهاز عملية منهجية بدأت مع تحديد المشكلة، واستمرت بالبحث عن مشاكل تسرب الغاز وكذلك الحلول القائمة، متبوعة بتقييم مما أدت إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.

كما أنه يوفر تهوية المكان وإغلاق مصدر الكهرباء في حال وجود تسرب غاز كبير، وأيضا الجهاز يعطيه خيارات كيف يحل هذه المشكلة باستخدام فيديو توضيحي.

ومن جانبه، أكد أحد الطلاب أنهم قاموا بإجراء تجارب على الجهاز الذكي من خلال اختبار نوعين مختلفة من غاز البترول المسال وكل نوع منها يحتوي على نسب مختلفة من (البروبان و البيوتان) في مكانين مختلفة (مكان مغلق و مكان مفتوح) ويتم مراقبة سلوك كل نوع من النوعين في المكان المفتوح والمغلق للحصول على نتيجة جيدة، حيث أن الجهاز ثبتت فعاليته واستجابته خلال استشعار تسرب الغاز.