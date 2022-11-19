أوضح متحدث المرور العقيد منصور الشكره، تفاصيل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمرور في منصة “أبشر”.

وقال إن هناك 5 خدمات جديدة أطلقتها أبشر، منها خدمة استبدال اللوحات والتي يندرج تحتها 3 خدمات منها تغيير مقاس اللوحة، خدمة اللوحات بشعار مميز والتي يتم إتمامها دون زيارة مقر الإدارة العامة للمرور.

ومن بين الخدمات الجديدة أيضا خدمة الإبلاغ عن اللوحات المسروقة أو المفقودة وهي تتيح خدمة الإبلاغ عبر أبشر.

كما توجد خدمة تفويض القيادة للزائرين بما يمكن مكاتب تأجير المركبات من التفويض للزائرين بقيادة المركبات

وبسؤاله حول وجود إجراءات جديدة بنظام المخالفات المرورية وتسديدها، أوضح أنه سيتم الإعلان عنها في حينها.