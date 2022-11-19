أوضح الأخصائي الاجتماعي متعب أبا الخيل الفئات المستهدفة التي تستطيع الاستفادة من بطاقة أولوية.

وحدد أبا الخيل أن بطاقة أولوية تستهدف كبار السن فوق 60 عاماً وأصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الرعاية المنزلية فضلاً عن حالات تقرها اللجنة الطبية.

وكشف “أبا الخيل” أن البطاقة تهدف إلى إنهاء خدمات المريض بسهولة ويسر وفي وقت أسرع داخل المنشأة الصحية.