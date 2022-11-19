حذر مجلس الصحة الخليجي اليوم السبت، من استخدام هرمونات النمو والستيرويد بغرض زيادة الكتلة العضلية، والذي يستخدنه بكثرة ممارسو رياضة كمال الأجسام.

وأكد المجلس أن أخذ هرمون النمو والستيرويد قد يسبب مضاعفات خطيرة منها الضعف الجنسي ومشاكل في الكبد وتليف الكلى، وأمراض القلب ومنها النوبة القلبية.

وكشف عن كيفية زيادة الكتلة العضلية على نحو آمن، من خلال أخذ مكملات البروتين لتغطية الاحتياج اليومي للشخص، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد فلا بد من استشارة طبيب متخصص ولديه متابعة كاملة لحالة الشخص الطبية.