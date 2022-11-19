وجه مشجع سعودي طلباً لجمهور المنتخب بحضور الملعب بالزي السعودي حفاظاً على هويتنا الوطنية.
وعبر المواطن عن فرحته بتأهل المنتخب إلى كأس العالم 2022 ، مؤكداً ثقته في اللاعبين والمدرب محذراً من التشاؤم بشأن النتائج.
وأضاف من خلال قناة الإخبارية أن مباراة المنتخب والأرجنتين سيشاهدها الملايين حول العالم متمنياً ظهور الجمهور بالزي السعودي والحفاظ على هويتنا وثقافتنا.
فيديو | بعفوية واعتزاز..
مشجع سعودي يعبر عن فرحته بتأهل المنتخب إلى #كأس_العالم_2022 ويطلب من الجماهير حضور الملعب بالزي السعودي #برنامج_120#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/TPoFV2aWlm
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 19, 2022
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