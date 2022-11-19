على خلفية الحادث المروع الذي شهده حي المهدية غرب الرياض، والذي راح ضحيته مصرع أسرة كاملة، تكشفت تفاصيل جديدة.

وأوضح أحد أقارب المتوفين أن الحادث وقع في الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الماضي، حيث كانوا في طريقهم لزيارة بعض الأقارب، بحسب العربية.

وأشار إلى أن سبب الحادث هو “عشوائية الطريق وعدم وجود رصيف””،مضيفا: “محمد السبيعي رحمه الله لديه شقيقان، ونشأ في أسرة يتيمة بعد وفاة والده في محافظة رنية، وانتقلوا للرياض بحكم الوظيفة وهو موظف عسكري في إحدى القطاعات الأمنية في الرياض”.

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