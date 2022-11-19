حذرت دراسة ألمانية جديدة من مشاهدة مباريات كرة القدم بحماسة عالية، موضحةً أن لها تأثير سلبي على القلب.

وتوصل الباحثون إلى أن المشاركين في البحث عانوا من زيادة في تصلب الشرايين، وهو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما عانى المشاركون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم ووصول معدل ضربات القلب إلى مستويات خطيرة خلال المباريات الحاسمة، كما بقيت القراءات عالية لعدة ساعات بعد المباراة.

وتبين أن الإثارة الناتجة عن اللعبة تؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الإجهاد “الكورتيزول”.

وأوصى بعض الخبراء، المشجعين بمعانقة بعضهم البعض بشكل أكبر؛ لتخفيف الإجهاد، كما طالبوا الملاعب المستضيفة للمباريات إلى إطفاء الأنوار وتشغيل الموسيقى الهادئة لتهدئة أعصاب المشجعين.