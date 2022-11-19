قتلت عاملة منزلية إثيوبية مهندسة أردنية وأصابت والدتها الستينية طعناً بسكين ، في منطقة الدوار السابع بالعاصمة عمّان.

وتلقت السلطات الأمنية بلاغا بتعرض سيدة وابنتها الثلاثينية للطعن من قبل خادمة من جنسية إفريقية تعمل لديهم، وأُسعفتا للمستشفى إلا أن الابنة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وأُلقي القبض على الخادمة.

وبدأت العاملة الإثيوبية العمل في منزل العائلة الأردنية في شهر يونيو الماضي، إلا أنها كانت ترفض القيام بمهامها مرارا وتكرارا، ما دفع الأم إلى إبلاغ المكتب الذي استقدم العاملة.

وباستدعاء العامة إلى المكتب تم إبقائها فيه لمدة 20 يوما، قبل أن يتم إرجاعها إلى منزل مخدوميها على اعتبار أنه تم إنهاء المشكلة وتعديل سلوك العاملة لكن ذلك لم يتغير وعند طلب المكتب مرة أخرى لأخذ العاملة سبقتهم بتنفيذ جريمتها البشعة.

وفي التحقيق مع العاملة، اعترفت بارتكاب كامل الجريمة، وأنها لا ترغب بالعمل وكانت تنوي الهروب من البيت.