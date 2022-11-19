روى والد الطفلة “منال عبد العزيز الرشيدي” التي توفيت غرقاً في “وادي غرس” في محافظة بالمدينة المنورة، تفاصيل الحادثة.

وقال الرشيدي أن ابنته البالغة من العمر ١٢ عاما، ذهبت مع شقيقتها “ليان” للتنزه بالقرب من الوادي، حيث انزلقت قدمها هي وشقيقتها، وغرقت في الوادي الذي يبلغ عمقه أكثر من ٤ أمتار، وفقاً لتصريحاته لقناة العربية.

وأضاف الأب أن العناية الإلهية أنقذت ابنته “ليان” بعد أن ركض شقيقها تجاهها بعد نداء استغاثة، واستطاع الإمساك بإحدى قدميها، وتمكن من إنقاذها، بينما “منال” غرقت مؤكداً رضاه بقضاء الله وقدره.