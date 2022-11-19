وجهت منظمات دولية ومحلية أمس (الجمعة) دعوتها لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والوكالات المعنية بالطفولة بالتحرك لكشف الانتهاكات الحوثية بحق الطفولة في اليمن.

وكان آخر تلك الانتهاكات تصفية أكثر من 21 طفلاً من مرضى السرطان بدواء كيميائي منتهي الصلاحية، مشددة على ضرورة معاقبة مرتكبي تلك الجرائم.

وأضاء المنتدى السويدي للحقوق والتنمية بالتعاون مع منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children) في السويد والائتلاف اليمني للنساء المستقلات الشموع، تضامنا مع أطفال سرطان الدم بالعاصمة صنعاء الذين حقنتهم المليشيا بدواء كيميائي منتهي الصلاحية بعد تزييف تاريخ الصلاحية في مستشفى الكويت صرفته وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب.

وأشارت المنظمات إلى أن المليشيا حاولت التكتم على الجريمة وإخفاء ملابساتها وحماية المتورطين في الجريمة، وعلى رأسهم وزير الصحة في حكومة الانقلاب طه المتوكل، ومسؤول الهيئة العامة للأدوية، وغيرهما من القيادات الضالعة في الجريمة، مؤكدة أن ذوي الضحايا يتعرضون للابتزاز والضغوطات والتهديدات الحوثية للتنازل عن المجرمين.

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