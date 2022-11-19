منع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول مراسلي قناة MBC الكورية من ركوب الطائرة الرئاسية لتغطية رحلته إلى جنوب شرق آسيا مؤكداً أن القرار كان «لا مفر» منه.

وسافر مراسلو القناة على متن «طائرة تجارية لتغطية رحلة يون في كمبوديا وإندونيسيا في وقت سابق من الأسبوع، بعد إبلاغهم بأنه لن يسمح لهم بركوب الطائرة الرئاسية بسبب تقاريرهم المشوهة المتكررة.

جاء ذلك كرد فعل على إذاعة القناة تصريحات ليون التي التقطت على مايكروفون مفتوح في نيويورك، وترجمتها القناة إلى ما يبدو وكأن يون يستخدم ألفاظا بذيئة في الإشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن المكتب الرئاسي نفى أن يكون الرئيس أشار إلى بايدن بأي شكل».

وعلق الرئيس على قرار المنع قائلاً أن استبعاد إم بي سي من ركوب الطائرة الرئاسية كان إجراء لا مفر منه من أجل الوفاء بمسؤولية الرئيس في الدفاع عن الدستور، لأن القناة أظهرت سلوكيات خبيثة تهدف إلى زعزعة علاقتنا مع الدول الحليفة لنا، التي تعتبر ركيزة لأمننا الوطني، باستخدام أخبار مزيفة مختلفة عن الحقيقة.