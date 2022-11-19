أكد اختصاصي التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان، على أهمية عدم غلي الزنجبيل، وعدم الإفراط في تناوله.

وقال العثمان: “الزنجبيل يعد مادة طبية وغليه يفقده فائدته نظرا لأن به مواد مضادة للأكسدة ومواد طيارة تٌفقد مع درجة الحرارة”.

ونصح بتناول الزنجبيل من خلال وضعه في السلطات والأكلات الباردة، وفي حال أصر الشخص على شربه، فيفضل وضع الزنجبيل على الماء الساخن وليس غليه على النار.

وأشار إلى أنه يعتبر مادة طبية، وتجاوز أكثر من ملعقة واحدة في اليوم قد يعرض الشخص إلى مشاكل بالجهاز الهضمي.