أوضح الدكتور نايف العتيبي استشاري الأمراض المعدية، أن المخالطة بين الأطفال دون احترازات وتناقص المناعة خلال العامين الماضيين هو سبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي كثيرا هذه الأيام.

وقال العتيبي إن فيروس التنفسي المخلوي موجود منذ الخمسينيات في القرن الماضي، وله مواعيد محددة حيث يبدأ في أكتوبر ونوفمبر ويمتد لمايو.

يذكر أن شركة فايزر، قد أعلنت في وقت سابق أن لقاحها التجريبي لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي أثبت فعاليته في الوقاية من الإصابات الشديدة عند الرضع بعد إعطائه في دراسة في المرحلة الأخيرة للأمهات الحوامل في النصف الثاني من الحمل.

د. نايف العتيبي – استشاري أمراض معدية: المخالطة بين الأطفال دون احترازات وتناقص المناعة خلال العامين الماضيين سبب في انتشار الفيروس التنفسي المخلوي كثيرا هذه الأيام @drnaifalotaibi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4eEL9F85QF — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2022