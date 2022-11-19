كشفت تقارير عن تمهيد النظام الإيراني لإخراج علي خامنئي مرشد نظام الملالي الإرهاربي من طهران إلى العراق.

وكان القيادي في مليشيا الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني قد وصل إلى بغداد قبل أيام إلى العراق في زيارة لم يعلن عن سببها الأساسي.

وبينت مصادر أن وفد أمني رفيع المستوى من وزارة الإعلام رافق قاآني، وذلك تمهيدا لرحلة علي خامنئي إلى العراق.

وأِشارت المصادر إلى أن هذه الرحلة ستتم في الأيام القادمة بحجة “الحج”، موضحة أن الوفد عاد من العراق إلى بيت خامنئي مباشرة وقدم له تقرير الإجراءات اللازمة.

وبينت المصادر أن سيناريوهات محتملة وضعها قيادات في الحرس الثوري لتغيير النظام، حيث تمثل السيناريو الأول في إخراج خامنئي من إيران إلى العراق ومن ثم يعلن الحرس الثوري الذي تتحكم شركاته في ثورات إيران عن انتهاء حقبة الملالي وخارطة طريق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

فيما يتمثل السيناريو الثاني أنه في حال رفض خامنئي التخلي عن النظام، سيتم عزله وذلك تخوفًا من الحرس الثوري من تدخل دولي يزيحه وشركاته عن المشهد الإيراني.