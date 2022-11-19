لاقى مشهد انحناء رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال تحيته له تفاعلا واسعا.

وكان ولي العهد قد التقى أوتشا، في مقر الحكومة التايلاندية في العاصمة بانكوك، وجرى خلال ذلك، بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال سموه جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوتشاويوهوا وجلالة الملكة سوثيدا باجراسودابمالالاكشانا في قاعة العرش تشاكري مها براسات حيث مثل ذلك حدثاً تاريخياً كأول لقاء بين العائلتين المالكتين بعد التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية الثنائية في يناير 2022م.