أوضح استشاري ورئيس قسم الغدد والسكري بالحرس الوطني الدكتور رائد الدهش فعالية أول دواء يمكنه تأخير تطور “مرض السكري” من النوع الأول.

وقال “الدهش” خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” أن انتشار السكري في المملكة يشكل 12% وتعتبر نسبة عالية مقارنة بدول العالم.

وأضاف أن مرض السكري من النوع 1 يمر بثلاثة مراحل ، الأولى تكون مضادات البنكرياس موجودة ولكن لا يظهر أعراض على المريض ولا يظهر ارتفاع في مستوى السكر بالدم ، أما المرحلة الثانية يبدأ يظهر ارتفاع بسيط دون أعراض ، أما الثالثة تكون النسب عالية جداً مع ظهور أعراض على المريض.

وتابع أن الباحثين وجدوا أن في المرحلة الثانية إذا تم اكتشافها وتم إعطاء الدواء الجديد يتم تأخير في حدوث المرض.

الأعراض الجانبية للدواء الجديد تتمثل في طفح جلدي بسيط وبعض المرضى حدث لهم نزول في مستوى كريات الدم .

ولفت الدهش أن الإبر الجديدة لعلاج مرض السكري لا تمنع المرض أو تعالجه بل تؤخر ظهوره لمده عامين إلى 4 أعوام كما أفادت الدراسة.

12% من سكان المملكة مصابين بالسكري.. مختص يوضح فعالية أول دواء يمكنه تأخير تطور "السكري"@dr_raed_aldhash#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jf8MF2X6AD — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2022