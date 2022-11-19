تحدث الرحالة السعودي فهد اليحيا عن رحلته التي قطعها من المملكة حتى الحدود القطرية عبر دراجته الهوائية لحضور كأس العالم.

وقال “اليحيا” أنه يقطع يوميا مسافة تصل إلى 120 كلم ومدة الرحلة كاملة ستكون 9 أيام حتى الوصول إلى الدوحة.

وأضاف أنه اختار السفر بدراجته الهوائية الخاصة لمؤازرة المنتخب ، ولإيصال رسالة لصقور الأخضر أن الجماهير السعودية خلفهم بكل الوسائل قلباً وقالباً لتحقيق الانتصارات.

ولفت اليحيا إلى أنه قطع أكثر من 5000 كلم لحضور مونديال روسيا في 2018 واستغرقت الرحلة 75 يوما.

 

 

 