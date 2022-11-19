تحدث الرحالة السعودي فهد اليحيا عن رحلته التي قطعها من المملكة حتى الحدود القطرية عبر دراجته الهوائية لحضور كأس العالم.

وقال “اليحيا” أنه يقطع يوميا مسافة تصل إلى 120 كلم ومدة الرحلة كاملة ستكون 9 أيام حتى الوصول إلى الدوحة.

وأضاف أنه اختار السفر بدراجته الهوائية الخاصة لمؤازرة المنتخب ، ولإيصال رسالة لصقور الأخضر أن الجماهير السعودية خلفهم بكل الوسائل قلباً وقالباً لتحقيق الانتصارات.

ولفت اليحيا إلى أنه قطع أكثر من 5000 كلم لحضور مونديال روسيا في 2018 واستغرقت الرحلة 75 يوما.

#نشرة_الرابعة | الرحالة السعودي فهد اليحيا من الحدود السعودية – القطرية: أقطع يوميا مسافة تصل إلى 120 كلم ومدة الرحلة كاملة ستكون 9 أيام حتى الوصول إلى الدوحة pic.twitter.com/bp4R3lAKWR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 19, 2022

#نشرة_الرابعة | لماذا اختار الرحالة السعودي فهد اليحيا السفر عبر دراجته الهوائية إلى قطر بدلا من الطائرة؟ pic.twitter.com/DXrtm3iGmq — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 19, 2022