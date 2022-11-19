استعرض الأمن العام عدد من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف مناطق المملكة والذين تورطوا في حوادث سلب وسرقة وسطو وغيرها.

وتم القبض على شخصان (يمني وسوداني) ارتكبا حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع بالرياض.

كما تم القبض على 4 مواطنين ومقيم يمني ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وبطاريات المركبات وأجهزة التكييف من المنازل بالليث.

وأطاحت الجهات الأمنية بمواطن ارتكب حوادث سلب باستخدام دراجة نارية بالرياض ، كما تم القبض على مواطن قام بإشعال النار في مركبة أمام منزل صاحبها إثر خلاف بينهما بسكاكا .

وضبطت الجهات الأمنية بأربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 212 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر بالمدينة المنورة.