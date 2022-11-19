أوضح الفنان هشام عاشور حقيقة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة نيللى كريم.

ووجه الفنان هشام عاشور رسالة لمن يقوم بترويج تلك الشائعات قائلاً: “كل يوم استيقظ على خبر انفصالى مع نيللى، ونكون جالسين سويا، فأريد أن أوجه رسالة لمن يقوم بعمل هذه الشائعات، وهى حاول أن تركز بحياتك وتستثمر فى نفسك ووقتك”

ومن جهة أخرى، قال هشام عاشور، أنه يتعاون مع زوجته الفنانة نيللى كريم في مسلسل روز وليلي المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يمثل من حوالي 12 سنة في أمريكا.