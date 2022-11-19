نجت طفلة برازيلية من موت محقق بعد ولادتها بساعات، وذلك بعد أن وضعها رجل في حقيبة ظهر وألقاها من جسر لتسقط في مياه نهر.

وقال شهود عيان للشرطة العسكرية، إنهم رأوا رجلا يرمي حقيبة ظهر في نهر كابيباريبي في ساو لورينكو دا ماتا بالبرازيل، صباح يوم 17 نوفمبر.

وقام اثنان من الصيادين تحت الجسر بإنقاذ الرضيعة بعد أن رأوا الحقيبة وهي تصطدم بالنهر، وسمعا صرخات الطفلة.

وقال أحد الصيادين، ويدعى بيدرو، إن رفيقه “التقط الحقيبة وسلمها لي، وعندما فتحتها، وجدت طفلا. لقد بكيت”.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، فإن الرضيعة وُلدت قبل ساعات فقط، وقُطع الحبل السري “بطريقة غير احترافية”.

وقال مسؤولو الصحة إن حالة الفتاة مستقرة، ولا تزال تحت الملاحظة في المستشفى.