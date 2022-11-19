صرح المحلل السياسي أحمد الشهري، بأن مريكا تريد استمرار الأزمة الأوكرانية لكسر قوة روسيا، لكن في نفس الوقت الجانب الروسي لن يقبل بالهزيمة.

وأضاف الشهري خلال برنامج “ياهلا”: “أمريكا وصلت في الاحتياط العسكري إلى الخط الأحمر، وهذا نتيجة إصرارها على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية”.

وفي سياق آخر أشار الشهري إلى السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد، وأن الشرق الآن في نمو متصاعد وتقدم مستمر.