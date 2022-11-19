تحدث مشهور التيك توك “أحمد الصيني” عن زواجه من مواطنة سعودية من عسير، وسبب إتقان اللهجة الخليجية.

وأوضح الصيني أن والده سافر إلى الإمارات واستقر بها قبل 50 عاماً ، مشيرا إلى أنه درس المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعة في الإمارات وتمكن من إتقان اللهجة الإماراتية، وذلك في تصريحات لبرنامج “سيدتي”.

وأضاف أنه تزوج مواطنة سعودية من عسير، كما أن لديه مكتب في الرياض وكان يتحدث بالصدفة مع أحد أصدقائه الذي اقترح عليه الزواج وصمم على تزويجه من جنوبية.

وتابع الصيني أن زوجته رفضته في البداية ثم قبلت به، بحسب ما أخبرته بعد زواجهما.