كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، عن أغلى منتخب في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في قطر غدا الأحد.

والمنتخب الإنجليزي هو أغلى منتخب في مونديال قطر حيث يضم في صفوفه لاعبين ينشط معظمهم في الدوري الإنجليزي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاعبي المنتخب الإنجليزي 1.499 مليار يورو، وحل المنتخب البرازيلي، المرشح الأبرز للفوز بلقب مونديال قطر، في المركز الثاني حيث تصل القيمة الإجمالية للاعبيه إلى 1.455 مليار يورو.

وجاء المنتخب الفرنسي، حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا 2018، في المركز الثالث بـ1.337 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الرابع بـ1.201 مليار، ثم البرتغال في المرتبة الخامسة بـ 1.154 مليار.