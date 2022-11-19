تتجه أنظار العالم غدا الأحد لإنطلاق منافسات بطولة كأس العالم في كرة القدم بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب قطر، والاكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وستكون شبكة قنوات “بي إن سبورتس” أبرز الناقلين الحصريين لمباريات البطولة.

وأعلنت قنوات الكأس القطرية حصولها على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم، وستنقل المباراة الافتتاحية عبر قناتي “Alkass EXTRA One HD” و”Alkass EXTRA TWO HD”.

وفيما يلي أبرز القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم:

قنوات Bein- قنوات الكأس القطرية – ZDF HD الألمانية – الرياضية المغربية (TNT) – Rai 1 الإيطالية – ORF 1 Austria HD النمساوية – matchtv الروسية – TF1 HD Suisse السويسرية – TF1 HD France الفرنسية – ITV الإنجليزية – CT Sport التشيكية.

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