أكد وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي أن بريطانيا لديها علاقات قوية مع المملكة، وأيضاً مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح “كليفرلي” خلال مداخلة مع قناة “العربية” أن المملكة المتحدة تسعى إلى تعاون أكبر في مجالات التجارة والأمن وإنتاج الطاقة النظيفة مع السعودية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً على العديد من الأصعدة.

وأضاف كليفرلي الأمن الإقليمي والغذائي يدخلان ضمن العديد من المسائل المشتركة بين البلدين، مبيناً أن العمل مستمر مع المملكة على التحول إلى الطاقة النظيفة وحماية البيئة.