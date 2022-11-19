توقع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، انتهاء مباراة الأخضر والأرجنتين في كأس العالم 2022 بالتعادل.

وقال دياز: “مباراة السعودية والأرجنتين ستكون مقعدة للطرفين وأتوقع أن تنتهي بالتعادل”، فيما توقع فوز الأخضر على منتخب بولندا، والتعادل مع المكسيك.

وأضاف:”سيلعب الجانب النفسي دورًا كبيرًا في مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني”.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، في البطولة التي تنطلق خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المُقبل.