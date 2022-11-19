وثق موظفو “تويتر” لحظات العد التنازلي لطردهم من الشركة واستقالة المئات بعد طلب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك زيادة ساعات العمل.

وتواصل شركة “تويتر” خسارة مهندسين وعاملين آخرين، بعد أن منحهم إيلون ماسك خيار التعهد بالعمل “الشاق” أو الاستقالة مع الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

ولجأ بعض الموظفين إلى منصة التواصل الاجتماعي للإعلان عن استقالتهم بعد الموعد النهائي الذي حدده ماسك لهم لتقديم التعهد.