كشف المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، عن ارتفاع قتلى جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة أبين جنوبي البلاد، إلى ثلاثة قتلى.

وقال المجلس أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة 3 جنود من القوات الجنوبية، دون توضيح حالتهم الصحية.

وفي وقت سابق، أوضحت قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس أن اثنين من أفراد القوات المسلحة الجنوبية استشهدا بانفجار عبوة ناسفة في وادي عومران بمديرية مودية في محافظة أبين.

ووجهت القناة الاتهامات للعناصر الإرهابية (إشارة إلى تنظيم القاعدة) بالوقوف وراء زرع العبوة الناسفة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع صباح اليوم.

كما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم، ضبط سفينة تهريب على متنها 9 بحارة قبالة ميناء المخا بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي.