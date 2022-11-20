أكد الكاتب المختص في الشأن الإيراني نبيل الحيدري، أن النظام الإيراني يسعى لتحويل الاحتجاجات إلى العنف.

وأوضح الحيدري أن نظام الملالي أخرج البلطجية من سجن إيفين واستقدم الميليشيات الأفغانية والعراقية وحزب الله الإرهابي بغرض إدخالهم في المظاهرات.

وأشار إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي لجأ للبطلجة والقتل والعنف المفرط والترهيب لرموز الثورة على رأسهم مولوي عبد الحميد إمام أهل السنة في إيران.

يأتي ذلك وسط استمرار التظاهرات في شوارع إيران ضد النظام الإرهابي الذي قتل الشابة مهسا أميني بسبب عدم تقيدها بالحجاب الإجباري منذ شهر سبتمبر الماضي.