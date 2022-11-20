تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

وتأسست جامعة كاسيتسارت عام 1917 في البداية كمدرسة، وأصبحت كلية الزراعة عام 1928، ثم تحولت إلى جامعة عام 1943؛ لتدريس وبحث الموضوعات المتعلقة بالعلوم الزراعية. ومنذ ذلك الحين وسَّعت الجامعة مجالات تخصصها؛ لتشمل علوم الحياة، والعلوم، والهندسة، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. ويقع الحرم الجامعي الرئيسي لها في بانجكين شمال العاصمة بانكوك.

وتُعد “كاسيتسارت” أكبر وأبرز جامعة في مملكة تايلاند؛ فهي أول جامعة زراعية في البلاد، وثالث أقدم جامعة في البلد الآسيوي؛ ما يشير إلى عراقتها وأهميتها.

وتمتلك الجامعة العريقة فلسفتها في البحث والتدريس؛ إذ تكرس نفسها لمهمة تجميع المعرفة الفكرية وتطويرها، إضافة إلى أنها يقع على عاتقها مسؤولية لعب دور رائد في الحفاظ على التراث التايلاندي على قيد الحياة، وضمان استمراره في النمو لإثراء الأفكار، وفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.