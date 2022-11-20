عادات سيئة تؤثر على الخصوبة لدى الرجال

شهدت السنوات الماضية زيادة معدل الأمراض التناسلية والجنسية وانخفضت الخصوبة لدى الكثير من الرجال من الأجيال الجديدة مقارنة بالعصور الماضية ، وذلكزبسبب انتشار بعض العادات الخاطئة التى تؤثر سلبا على الخصوبة لدى الرجال.

وتتأثر الخصوبة لدى الرجال بعدد كبير من العوامل والعادات اليومية الخاطئة بخسب موقع hindustantimes، و أبرزها:

قلة الحركة

نمط الحياة الصحي يستلزم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام و ستساعدك ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع على تحسين القدرة على التحمل والمناعة وقدرات الشفاء والخصوبة بشكل عام.

العلاج الذاتي

يحب الحصول على المشورة الطبية قبل استخدام أي دواء و قد يكون لبعض الأدوية تأثير على خصوبتك وإذا كنت تتناول دواء ، فناقش الآثار الضارة مع طبيبك ولاكتساب نمو العضلات وكمال الأجسام.

الأطعمة غير الصحية

يجب التخلي عن ممارسة تناول الوجبات السريعة بشكل متكرر، حيث أشارت دراسة حديثة ، أن لدى الذكور الذين تناولوا اللحوم المصنعة عددًا أقل بكثير من خلايا الحيوانات المنوية من أولئك الذين تناولوا كميات أقل.

السمنة

السمنة لها تأثير سلبي على قدرة الرجل الإنجابية والخصوبة يمكن أن يشكى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن ونقص الوزن من مشاكل في الخصوبة ولا تؤثر مشاكل الوزن على عدد الحيوانات المنوية فحسب بل تؤثر على البنية الفيزيائية والجزيئية للخلايا الجرثومية في الخصيتين ، وفي النهاية على الحيوانات المنوية الناضجة.

الجنس غير الآمن

الأمراض المنقولة جنسياً (STDs) هي السبب الرئيسي للعقم وتدمير الخصوبة

التدخين واستهلاك التبغ

يمكن أن يسبب ابتلاع التبغ والتدخين ضعف الخصوبة والانتصاب ويؤثر على عدد الحيوانات المنوية الموجودة ويقلل من حركتها وكذلك شكلها وتعيق هذه العوامل بشكل مباشر قدرة وعدد الحيوانات المنوية التي يمكنها تخصيب البويضة وتفتيت الحمض النووي للحيوانات المنوية مما يؤدي إلى سوء جودة الجنين والتشوهات الوراثية.

استهلاك الكحول

تناول الكحول له علاقة مباشرة مع إنتاج العديد من الهرمونات الجنسية من خلال التأثير على الغدد المرتبطة بالجهاز التناسلي ، أي الخصيتين والوطاء والغدة النخامية الأمامي و يخفض مستويات هرمون التستوستيرون والهرمون اللوتيني (LH) والهرمون المنبه للجريب (FSH)

الأجسام الساخنة

يتم وضع كيس الصفن الذي يتكون من الخصيتين في الذكور بطريقة تجعله أقل بمقدار 2-3 درجة مئوية عن درجة حرارة الجسم الطبيعية، وذلك لأن إنتاج الحيوانات المنوية يتطلب بيئة أكثر برودة من باقي الجسم ويمكن أن يتداخل تعرض كيس الصفن للأشياء الساخنة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع إنتاج الحيوانات المنوية.

الإجهاد

يتسبب الإجهاد العصبي في تغيرات هرمونية مثل عدم توازن هرمون التستوستيرون ، مما قد يؤثر على خصوبة الرجال بشكل مباشر.