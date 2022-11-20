يباشر جهاز المخابرات الأمنية الكندي، التحقيق في بلاغات واردة من أشخاص يعيشون في البلاد تلقوا تهديدات “موثوقة” بالقتل من إيران.

وأوضح البيان الصادر من جهاز المخابرات أن التهديدات “تهدف إلى إسكات” أولئك الذين ينتقدون إيران علانية.

وأضاف البيان إن جهاز المخابرات الأمنية الكندي يجمع المعلومات من الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات وترهيب من جانب الجمهورية الإسلامية.

وتابع: “يحقق جهاز المخابرات الأمنية الكندي في عدة تهديدات بالقتل صادرة عن جمهورية إيران بناء على معلومات استخبارية موثوقة”.

ولفت البيان إلى أن الجهاز يتعاون بشكل وثيق مع الجاليات الكندية الإيرانية التي تم استهدافها.