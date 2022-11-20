علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمصلين بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت رانيا خلال صفحتها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك.، : الصلاه في أي مكان أمر مقبول وأمر حسن وتقبل الله من المصلين إلى جانب أنه مظهر متحضر أنه بيتعمل مهرجان للسينما و الناس الموجودين هناك حريصين علي أداء صلاتهم لماذا هذه الضجة!.

وأوضح المخرج أمير رمسيس (مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رد من خلاله على اتهامه بـ السخرية من الصلاة والشعائر الدينية “صباح الخير كما اوضحت لمن سئل او شعر بالإساءة الشخصية فاعتذر لمن اعتقد انه يمس المعتقدات الدينية فتعليقي ليس على فعل الصلاة نفسه بطبيعة الحال و إنما على اختيار عمدي لمكان يقع على بعد أمتار من بوابة جامع مخصص من قبل دار الأوبرا للصلاة في فعل لا يخلو من مزايدة على الفنون و محاولة لارسال رسالة معينة من عقليات ترفض الفن و تحتقر السينما”.