طلبت النيابة العامة في الجزائر، السبت، بإيقاع عقوبة الإعدام بـ74 متهما بتعذيب مواطن وإحراقه حيا والتمثيل بجثته في 11 أغسطس 2021 في منطقة القبائل، بعدما اتهموه خطأ بافتعال حريق ضخم، حسبما أفاد الإعلام المحلي.

ويمثل المتهمون بقتل جمال بن إسماعيل أمام محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، بجناية “ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية”، و”المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد”.

كما يحاكم في هذه القضية 25 متهما آخر طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة السجن 10 سنوات بحقهم، بعدما وجهت إليهم تهما عدة من بينها “التجمهر المسلح”، و”بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن”، من خلال تصوير الجريمة والتمثيل بجثة القتيل ونشر صور ومقاطع فيديو لهذه الفظائع.